Gabriel Medina liderou a bateria na repescagem da etapa de PortugalDivulgação/WSL

Publicado 10/03/2024 17:22

Rio - O Brasil segue com 100% de aproveitamento na etapa de Portugal, a terceira do Circuito Mundial (WSL). Gabriel Medina e Deivid Silva fizeram uma dobradinha na repescagem e avançaram para a terceira fase da competição. Eles se juntam aos compatriotas Miguel e Samuel Pupo, Caio Ibelli, Italo Ferreira e Yago Dora, que já estavam classificados.

Gabriel Medina e Deivid Silva caíram na mesma bateria na repescagem, mas conseguiram a dobradinha e eliminaram o australiano Ryan Callinan. O tricampeão mundial Medina liderou a bateria com somatório de 13.00 pontos, seguido pelo compatriota com 12.44. Callinan ameaçou no fim, mas terminou com 10.36 e voltou para casa mais cedo.

A próxima chamada da etapa será nesta segunda-feira (11), às 4h30 (de Brasília). Na terceira fase, Gabriel Medina enfrenta Miguel Pupo e o vencedor encara o australiano Jack Robinson ou o português Matias Canhoto nas oitavas de final. Na mesma chave, Caio Ibelli e Samuel Pupo enfrentarão o italiano Leo Fioravantti e o japonês Kanoa Igarashi, respectivamente, e podem fazer um confronto brasileiro.

Já na chave oposta, Deivid Silva enfrenta o australiano Ethan Ewing, enquanto Italo Ferreira encara o sul-africano Matt McGillivray. Os brasileiros também podem se enfrentar nas oitavas de final. Na mesma chave, Yago Dora encara o português Frederico Morais e, se passar, enfrenta o vencedor do duelo entre o japonês Connor O'Leary e o marroquino Ramzi Boukhiam.