Ederson se lesionou na partida entre Manchester City e LiverpoolAFP

Publicado 10/03/2024 15:56

o goleiro Ederson se machucou no empate em 1 a 1 entre Manchester City e Liverpool, em Anfield, e precisou ser substituído aos 10 minutos da segunda etapa. Com isso, ele passa a ser dúvida para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Inglaterra - Dorival Júnior ganhou uma preocupação para seus primeiros jogos à frente da seleção brasileira. Neste domingo (10),, e precisou ser substituído aos 10 minutos da segunda etapa. Com isso,

Ederson levou a pior ao dividir de forma dura uma bola com o atacante Darwin Nuñez. No lance, o goleiro, inclusive, cometeu pênalti no atacante uruguaio. O brasileiro até tentou continuar em campo, mas não suportou as dores na perna direita.

Provavelmente, Ederson seria o goleiro titular nos primeiros jogos de Dorival. Com Alisson lesionado, o treinador agora tem como opções Bento, do Athletico-PR, e Rafael, do São Paulo. Nos próximos dias, ele poderá fazer uma nova convocação, caso Ederson não tenha condições de jogo.

Dorival iniciará sua trajetória no comando da Seleção com os amistosos contra a Inglaterra, em Wembley, no dia 23, e contra a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu.