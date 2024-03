Duelo marcou o último duelo entre Klopp e Guardiola como treinadores do Liverpool e do Manchester City - AFP

Duelo marcou o último duelo entre Klopp e Guardiola como treinadores do Liverpool e do Manchester CityAFP

Publicado 10/03/2024 14:56

Liverpool e Manchester City perderam a chance de assumir a ponta da Premier League neste domingo (10). As duas equipes se enfrentaram no Anfield pela 28ª rodada da competição e empataram por 1 a 1. John Stones fez o gol dos Citizens, enquanto Alexis Mac Allister marcou para os Reds.

Com o empate, Liverpool vai a 64 pontos, empatando com o líder Arsenal, que assume a primeira posição devido ao saldo de gols. Já o Manchester City vai para a terceira colocação, com 63 pontos.

A partida também marcou o último confronto entre Jürgen Klopp e Pep Guardiola como treinadores de Liverpool e Manchester City, respectivamente. Isso porque o alemão não permanecerá nos Reds para a próxima temporada. Nas 21 partidas que os dois técnicos disputaram desde que chegaram ao futebol inglês, Klopp venceu oito, Guardiola triunfou seis vezes e, em oito ocasiões, as equipes empataram.

O JOGO

Stones, do Manchester City, comemorando seu gol marcado contra o Liverpool AFP Quem abriu o placar da partida foi o Manchester City. Aos 22 minutos do primeiro tempo, De Bruyne cobrou escanteio rápido, de maneira inteligente, e Stones tocou para o gol de Kelleher, dando números iniciais ao jogo.Após o gol, o Manchester City continuou no ataque, tendo chances perigosas com De Bruyne, Haaland e Álvarez. Entretanto, a primeira etapa se encerrou com apenas um gol marcado pelos Citizens.

Mac Allister, do Liverpool, comemorando seu gol marcado contra o Manchester City AFP Se o primeiro tempo foi marcado pelas chances perigosas do Manchester City, a segunda etapa contou com mais chances perigosas do Liverpool, que conseguiu empatar o jogo logo aos quatro minutos. Aké vacilou, Darwin Núñez aproveitou e carregou a bola para dentro da área, mas foi derrubado por Ederson, configurando pênalti. Na cobrança, Mac Allister cobrou no canto direito e marcou para os Reds.O Liverpool teve mais chances perigosas com Luís Díaz, Quansah e Mac Allister. Por outro lado, o Manchester City também foi para o ataque, tentando ficar novamente à frente na partida, e teve duas bolas na trave com Foden e Doku. Entretanto, nenhuma outra finalização terminou em gol, e a partida terminou empatada.

O próximo compromisso do Liverpool é na próxima quinta-feira (14), quando retorna ao Anfield para enfrentar o Sparta Praga, pela Liga Europa. Já o Manchester City volta a entrar em campo no sábado (16), para duelar contra o Newcastle, no Etihad Stadium, pelas quartas de finais da Copa da Inglaterra.