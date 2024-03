Lucas Piton evitou a derrota do Vasco na semifinal do Carioca - Úrsula Nery/FERJ

Lucas Piton evitou a derrota do Vasco na semifinal do CariocaÚrsula Nery/FERJ

Publicado 10/03/2024 21:11

Rio - Lucas Piton foi o herói do Vasco mais uma vez. O lateral-esquerdo marcou o terceiro gol na temporada no empate com o Nova Iguaçu por 1 a 1 , neste domingo (10), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O jogador celebrou a fase e cobrou mais foco da equipe para chegar à final.

"Precisamos melhorar o nosso foco no jogo. Estamos deixando o externo afetar e temos umas brigas bobas, que tira a nossa concentração. Nós buscamos a vitória, empatamos e tentamos a virada. Não me vejo herói porque somos um time. Nós trabalhamos muito para vencer. Vamos buscar a classificação", disse.

O Vasco sofreu, mas conseguiu arrancar o empate contra o Nova Iguaçu. O Cruzmaltino saiu atrás no placar e, antes, viu o adversário acertar a trave duas vezes. Após empatar, o Gigante da Colina também acertou o poste com Payet. Porém, defensivamente, o time deixou espaços e o goleiro Léo Jardim evitou o pior.

Com o empate no primeiro jogo, o Vasco precisará vencer a partida de volta, no próximo domingo (17), às 16h (de Brasília), em local ainda a ser determinado. Vice-campeão da Taça Guanabara, o Nova Iguaçu joga por um novo empate para chegar na decisão contra Flamengo ou Fluminense.