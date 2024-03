Max Verstappen se tornou tricampeão de Fórmula 1 em 2023 - Divulgação/Red Bull

Publicado 10/03/2024 18:00 | Atualizado 10/03/2024 22:06

Rio - Max Verstappen pode deixar a Red Bull Racing. O tricampeão está descontente com a crise inteira na equipe austríaca e deixou o futuro em aberto após a etapa da Arábia Saudita. O piloto holandês, inclusive, mantém as portas abertas para a Mercedes e vê de forma positiva a possibilidade de substituir Lewis Hamilton em 2025.

O heptacampeão já está acertado com a Ferrari para 2025. Com isso, a Mercedes tem uma vaga em aberta e avalia as possibilidades. A crise interna na RBR, motivada pela denúncia de uma funcionária contra o chefe de equipe Christian Horner, fez com que a equipe alemã fizesse um convite para o tricampeão mundial. Mas o holandês fez um pedido.

Segundo os rumores, Verstappen cobrou uma evolução no carro da Mercedes para aceitar trocar de equipe. O piloto holandês não deseja deixar de competir por vitórias. Na RBR, ele tem a certeza que seguirá brigando pelo título mundial. Em 2024, ele é o favorito para conquistar o tetracampeonato, e já venceu as duas primeiras etapas da temporada.

Horner foi recentemente inocentado após ser investigado por suposta conduta imprópria, de cunho sexual, contra uma funcionária da RBR que teria sido suspensa. Jos Verstappen, pai do tricampeão, chegou a afirmar que a permanência de Horner na chefia do time poderia causar um racha na equipe. Max saiu em defesa do pai.

Ex-piloto e consultor da RBR, Helmut Marko revelou à imprensa que poderia deixar a RBR, o que gerou uma reação imediata de Max Verstappen. Marko é responsável por gerenciar o programa de Jovens Pilotos do time e também foi quem trouxe Verstappen para a equipe, em 2014. Marko, no entanto, voltou atrás e assegurou a permanência no time austríaco.

Marko tem apoio de Verstappen e seu pai, além de Mintzlaff e da família de Dietrich Mateschitz, fundador da equipe falecido em 2022, na disputa interna na RBR. No outro lado, está Christian Horner, chefe do time, e Chalerm Yoovidhya, bilionário tailandês e principal acionista da empresa que dá nome à equipe.