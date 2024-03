Neymar e Koulibaly, ambos jogadores do Al-Hilal, da Arábia Saudita - Divulgação / Redes Sociais

Publicado 10/03/2024 15:53

Zagueiro do Al-Hilal, o senegalês Kalidou Koulibaly enalteceu o camisa 10 de seu time, Neymar. O defensor afirmou que o astro brasileiro é um "mágico" do futebol, e também comentou sobre sua relação com ele, dizendo que é uma pessoa atenciosa e educada.

"Ele (Neymar) é incrível, eu o chamo de mágico. Ele faz tudo parecer fácil: quando você o vê driblar, você se pergunta se é muito ruim ou se ele é simplesmente bom demais", afirmou Koulibaly, em entrevista ao jornal espanhol "As"

"As pessoas dizem que ele gosta de festa, mas eu posso dizer que conheci um cara atencioso, educado e muito profissional. Foi uma pena a sua lesão. Contra o Ittihad, ele me parabenizou e quis minha camisa como lembrança", complementou.

Neymar fez apenas cinco jogos oficiais pelo Al-Hilal, antes de sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo em outubro, quando defendia a camisa da seleção brasileira. Entretanto, o clube árabe comandado por Jorge Jesus não sentiu a ausência do camisa 10, sabendo que conquistou 27 vitórias consecutivas, o recorde de mais vitorias consecutivas de um clube na história do futebol.