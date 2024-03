Abel Ferreira é o treinador do Palmeiras - Fabio Menotti / Palmeiras

Abel Ferreira é o treinador do PalmeirasFabio Menotti / Palmeiras

Publicado 10/03/2024 12:41

Dono majoritário da SAF do Botafogo, o empresário John Textor deu uma forte declaração no começo da semana sobre a possibilidade da proibição dos gramados sintéticos no Brasil, afirmando que o Alvinegro não jogará em "gramados de bezerros". O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, deu coro ao posicionamento do americano, dando razão a ele em entrevista coletiva após a vitória sobre o Botafogo-SP, pelo Paulista.

Na ocasião, Abel Ferreira estava mostrando seu descontentamento de jogar longe do Allianz Parque, que está há 40 dias sem receber jogos por conta de problemas com o gramado sintético. Sendo mandante na Arena Barueri contra o Botafogo-SP, o português ressaltou a importância do Palmeiras jogar em sua casa e citou a declaração de John Textor.

"Nós estamos jogando fora e é bom que as pessoas entendam isso. Eu sei que nossos torcedores fazem um esforço muito grande para vir aqui. Quando o jogo é a noite, não tem transporte. Essa não é a nossa casa, a nossa casa é o Allianz Parque e nós precisamos de toda aquela atmosfera e vibração dos nossos torcedores", iniciou Abel



"É mais um obstáculo e é isso que devo valorizar aos jogadores. Seja onde for, contra quem for, no gramado ou no sintético, nos gramados fracos e ruins... Como disse o outro, nos gramados para bezerros [fazendo alusão a John Textor]. Eu prefiro realmente um sintético bom. Nós queremos muito jogar no Allianz Parque. Parece que infelizmente no próximo jogo isso não vai acontecer. Não há desculpas, mas jogar aqui não é igual como jogar lá. Com todo respeito, mas não é igual", complementou.

A ideia de vetar o gramado sintético no Brasil foi levantada pela Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol) e pelo Fluminense em reunião virtual dos clubes com a CBF na última quarta-feira (6). Entretanto, não existe a possibilidade uma proibição no curto prazo.