Partida foi a última com Klopp e Guardiola no comando de Liverpool e Manchester CityAFP

Publicado 11/03/2024 11:40 | Atualizado 11/03/2024 11:40

Inglaterra - Um dos destaques do Manchester City, o meia Kevin De Bruyne foi substituído por Guardiola aos 24 minutos da segunda etapa do duelo com o Liverpool, no último domingo, e ficou insatisfeito. Após o jogo, que terminou empatado em 1 a 1, o técnico valorizou a atitude do jogador.

"Estou feliz em ver isso. Gosto que ele esteja chateado, é bom. Ele está feliz agora. Ele sabia no que estávamos errando, precisávamos manter a bola. Depois que ele saiu nós fizemos isso melhor. Mas escute... O que posso dizer sobre Kevin? Precisamos dele e ele é importante", declarou.

O confronto valia a liderança do Campeonato Inglês, mas a ponta da tabela acabou ficando com o Arsenal ao fim da 28ª rodada. O empate entre Liverpool e City manteve o time londrino como primeiro colocado, depois de terem vencido o Brentford, no sábado.



A equipe comandada por Mikel Arteta soma 64 pontos, mesma pontuação do Liverpool. O Arsenal, no entanto, leva vantagem no saldo de gols - 70 a 65. O Manchester City está em terceiro, com 63.