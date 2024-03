Ramón Díaz voltou a conceder entrevista após uma partida do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 11/03/2024 10:12 | Atualizado 11/03/2024 12:11

desempenho ruim deveu-se ao cansaço dos jogadores, que tiveram um confronto difícil na quinta-feira (7) contra o Água Santa, pela Copa do Brasil, e aposta em melhora na volta, domingo (17), com o tempo livre durante a semana.

O sufoco sofrido pelo Vasco no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu , pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, deixou o torcedor preocupado, mas não Ramón Díaz. O técnico acredita que o, que tiveram um confronto difícil na quinta-feira (7) contra o Água Santa, pela Copa do Brasil, e aposta em melhora na volta, domingo (17), com o tempo livre durante a semana.

O time vem de uma sequência de cinco jogos nos últimos 16 dias e tem sofrido com a sequência. Agora, o Vasco ganhou a semana inteira para descansar e se preparar, enquanto o Nova Iguaçu, que enfrenta o Internacional na quarta (13) pela Copa do Brasil, terá desgaste físico.



"A equipe com mais descanso, os jogadores entrarão 100%. Hoje eles entraram com desgaste, não fomos tão pulsantes como antes. Jogamos há três dias uma partida importante onde necessitamos da classificação. Passamos, com sofrimento, com muita pressão. O Nova Iguaçu teve a semana de descanso, o que vai ser a nossa situação agora", afirmou o treinador, que não vinha participando das coletivas após as partidas.



Diante do mau desempenho do Vasco, o que considerou o desgaste físico como determinante para o time não conseguir pressionar na marcação, Ramón Díaz voltou a fazer um gesto conhecido do torcedor. Assim como em 2023, quando bateu na mesa para garantir que o Vasco não cairia ("No va a bajar", em espanhol), o treinador argentino repetiu o gesto, mas com outra frase:



"O Vasco vai chegar à final", disse, complementando:



"Porque tem espírito e compromisso. É o espírito de sair perdendo e se recuperar".