O set decisivo apresentou duas competidoras bastante focadas em quadra. Mas foi na parte final que Pavlyuchenkova voltou a fazer a diferença. Obteve duas quebras de serviço, venceu quatro games consecutivos e definiu a vitória de 2 a 1 com um 6 a 3. A partir daí, o jogo ficou equilibrado, o segundo set esteve empatado em 3 a 3 até que a russa melhorou seu aproveitamento no saque e impôs um ritmo mais forte, empatando o confronto em 1 a 1 com um 6 a 4.

No confronto, Bia Haddad dominou as ações no primeiro set e logo abriu 2 a 0. A rival tentou reagir, mas a brasileira administrou a vantagem em 4 a 2 e finalizou a parcial vencendo os últimos dois games com direito a uma quebra de serviço.