Ederson se lesionou após forte choque com o atacante uruguaio Darwin Núñez, no duelo com o Liverpool - AFP

Publicado 11/03/2024 13:04

Rio - Convocado para os amistosos da seleção brasileira contra Espanha e Inglaterra, o goleiro Ederson, do Manchester City, sofreu lesão muscular no duelo com o Liverpool e não terá condições de entrar em campo com a amarelinha. Os exames apontaram problema no músculo reto femoral da perna direita e ele só deve retornar aos gramados em um mês.

O Manchester City, segundo o 'ge', já comunicou a CBF oficialmente sobre a lesão do goleiro. Com o problema de Ederson, Dorival fica sem os dois principais jogadores da Seleção no setor para os amistosos, já que Alisson também está fora dos gramados por lesão. Bento e Rafael foram os outros nomes chamados pelo treinador.

Ederson saiu de campo no começo da segunda etapa, após forte choque com Darwin Núñez. O goleiro foi acionado em um passe ruim de Aké e dividiu a bola com o uruguaio dentro da área, mas sem chegar a tempo. Dessa maneira, atingiu o atacante do Liverpool, cometeu o pênalti que gerou o gol de empate na partida e ainda se lesionou.

Ele ainda tentou ficar em campo, mas não aguentou as dores e deu lugar a Ortega logo após a cobrança de Mac Allister.

Os amistosos do Brasil estão marcados para os dias 23 e 26 deste mês. Primeiro, a Seleção enfrenta a Inglaterra, em Londres, no estádio de Wembley. Em seguida, duela com a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madrid.