Publicado 11/03/2024 15:39 | Atualizado 11/03/2024 15:42

Rio - Rodrygo e Ronaldo Fenômeno estão juntos no mundo dos negócios. Isso porque, nesta segunda-feira, 11, a agência de marketing Octagon Latam, de Ronaldo, anunciou que fechou parceria com o atacante do Real Madrid.

"Vejo em Rodrygo um dos melhores meia-atacantes do mundo nos próximos anos e esse potencial aumenta a responsabilidade sobre todas as ações que o envolvem no extracampo. Uma gestão profissional de carreira é fundamental pro seu sucesso, assim como foi pro meu. É essa a missão da Octagon na parceria firmada. Temos muito trabalho pela frente e estamos animados", disse Ronaldo.

A agência está responsável por cuidar: do posicionamento e do conteúdo digital de Rodrygo; da relação com o mercado corporativo para buscar patrocínios; da geração de novos negócios; e de outras formas de monetização para o jogador tanto dentro quanto fora do Brasil.

Vale ressaltar que a marca Rodrygo Goes e a área de comunicação e reputação do atleta continuam sob administração dos profissionais que já o acompanham. Assim, Rodrygo segue com os patrocínios da Nike, TCL e Biotech USA.