Brahim Díaz em ação pelo Real Madrid - AFP

Publicado 11/03/2024 15:56

Um dos destaques do Real Madrid na temporada, o meia Brahim Díaz tirou sua dupla nacionalidade e defenderá a seleção do Marrocos. Há a expectativa de que o jogador já seja convocado no final de março para os amistosos contra Angola e Mauritânia. As informações são do jornal espanhol "Marca".

Filho de mãe espanhola e pai com ascendência marroquina, Brahim Díaz, que nasceu na Espanha, representou seu país natal nas seleções de base e em alguns jogos do time principal da "La Roja". Entretanto, com a ausência de novas convocações, o Marrocos fez uma proposta para que o meia defenda a seleção de seu país.

Segundo o veículo espanhol, Brahim Díaz aguardou respostas da Federação Espanhola sobre o caso. Entretanto, cansado de esperar um posicionamento, decidiu defender a camisa do Marrocos, que foi o quarto colocado da última Copa do Mundo, em 2022, no Catar.



Brahim Díaz está no Real Madrid desde 2018, porém, disputou as últimas três temporadas no Milan, por empréstimo. De volta ao clube merengue em 2023/24, o meia vem mostrando um excelente desempenho, tendo marcado oito gols e feito quatro assistências em 32 partidas disputadas.