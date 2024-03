Marcos Junior imita o principal golpe de Goku, da franquia Dragon Ball, em comemorações de gols - Reprodução de Instagram

Publicado 11/03/2024 17:20 | Atualizado 11/03/2024 17:58

viu de perto a comoção dos japoneses com a notícia.

O perfil de Marcos Júnior no Instagram é uma ilustração dele com o uniforme do Sanfrecce Hiroshima fazendo a Genkidama, um dos golpes mais poderosos de Goku, de 'Dragon Ball'. Uma prova de que abraçou o apelido de Kuririn, outro personagem marcante do anime. Por isso, o atacante ex-Fluminense lamentou a morte do criador Akira Toriyama , divulgada na última sexta-feira (8), e

"Eu sempre fui muito fã de Dragon Ball e fiquei muito triste com a morte do Akira Toriyama, assim como todos japoneses. Sempre acompanhei o desenho e me identifico ainda mais pela questão do Kuririn, apelido carinhoso que recebi. A notícia teve uma repercussão muito grande aqui no Japão", afirmou Marcos Júnior.



apelido de Kuririn surgiu ainda no Fluminense, em 2018. Ao se transferir para o Yokohama Marinos, já tinha tatuagem do personagem, que adotou de vez. Ele admitiu, em 2018. Ao se transferir para o Yokohama Marinos, já tinha tatuagem do personagem, que adotou de vez. Ele admitiu, em entrevista ao Jornal O Dia em 2019, que essa relação com Dragon Ball também o ajudou com os torcedores no Japão no início de adaptação.

Comemorações de Marcos Júnior viram homenagens

Passou então a celebrar gols com referências ao anime, imitando alguns dos golpes de Goku. Inclusive, muitos torcedores do Sanfrecce Hiroshima aproveitaram fotos dessas comemorações para homenagear Akira Toriyama em postagens.



"Logo após a morte dele, recebi muitas marcações nas minhas redes sociais. Foi realmente uma perda muito grande", disse.



Agora com cabelo, Marcos Júnior não se parece tanto com o Kuririn clássico, que é careca. Por isso, recebe pedidos inusitados para raspar a cabeça e ficar mais parecido com o personagem do anime. Algo que ele promete fazer, mas com uma condição.

"O pessoal aqui é tão fã do desenho e dos personagem que os jogadores sempre me pedem para raspar a cabeça novamente para ficar mais parecido com o Kuririn. Mas disse que só quando for campeão novamente", avisa.



Em busca do terceiro título nacional no Japão, Marcos Júnior fez história em sua primeira temporada, quando foi campeão e artilheiro do Campeonato Japonês de 2019. Bicampeão em 2022, agora tenta mais uma conquista, desta vez pelo Sanfrecce Hiroshima, que lidera a competição com sete pontos em três rodadas.