Criador dos populares mangás e desenhos animados Dragon Ball, o japonês Akira Toriyama - Reprodução: redes sociais

Criador dos populares mangás e desenhos animados Dragon Ball, o japonês Akira ToriyamaReprodução: redes sociais

Publicado 08/03/2024 07:29 | Atualizado 08/03/2024 09:18

O criador dos populares mangás e desenhos animados "Dragon Ball", o japonês Akira Toriyama, morreu aos 68 anos, anunciaram nesta sexta-feira (8) sua editora e estúdio de produção.



Publicada pela primeira vez em 1984, "Dragon Ball" é uma das franquias de mangás mais vendidas da história e foi expandida para diversas séries de anime, filmes e jogos eletrônicos.



"Estamos profundamente tristes em informar que o criador de mangá Akira Toriyama faleceu em 1º de março devido a um hematoma subdural agudo", publicou a conta oficial da franquia "Dragon Ball" na rede social X.

fotogaleria

O comunicado, atribuído à produtora Bird Studio de Toriyama, explica que o artista morreu quando ainda tinha "vários projetos em pleno processo de criação, com grande entusiasmo"."Ele deixou muitos títulos de mangá e obras de arte neste mundo. (...) Esperamos que o mundo único criado por Akira Toriyama continue sendo amado por todos durante muito tempo", acrescentou.O estúdio informou que o funeral do criador já aconteceu, na presença da família e de poucos amigos próximos, e pediu aos fãs que não enviem flores ou presentes de condolência."Dragon Ball" é um dos mangás de maior sucesso e influência de todos os tempos. Segundo o site especializado Mangazenkan, vendeu pelo menos 260 milhões de exemplares em todo o mundo.A história, levemente inspirada em um romance chinês do século XVI, começou a ser publicada em episódios na revista "Shonen Jump" da editora Shueisha.A editora afirmou em um comunicado que todos estão "profundamente entristecidos com a notícia repentina de sua morte".O protagonista do mangá é Son Goku, um guerreiro mestre em artes marciais que viaja pelo mundo em busca de bolas mágicas que, quando reunidas, invocam um dragão com poderes. Com vários aliados, ele luta contra monstros que ameaçam o futuro da Terra.Nascido em 1955 em Nagoya, no centro do Japão, Toriyama conquistou popularidade com a série de mangá "Dr. Slump", que também foi adaptada como série de televisão.Depois veio o fenômeno "Dragon Ball" e suas várias sequências. Nem todas foram um sucesso: o filme 'live action' "Dragonball Evolution" (2009) foi um fracasso nas bilheterias e recebeu críticas negativas.Para o jornalista especializado Tadashi Sudo, Toriyama era um "modelo" para muitos artistas de mangá. "Ele sabia exatamente o que todo mundo deseja ler: aventuras e crescimento dos personagens", disse à AFP.Eiichiro Oda, criador de outra grande franquia de mangá japonesa como "One Piece", afirmou que Toriyama morreu "muito cedo" e estabeleceu um "padrão muito alto". "Pensar que nunca o verei novamente (...) estou tomado pela tristeza", disse Oda."Dragon Ball", especialmente após a adaptação televisiva lançada em 1988, contribuiu para a popularidade do mangá no exterior, mas também gerou polêmicas.Nas décadas de 1980 e 1990, muitas pessoas criticaram a violência, as cenas de nudez ou a tendência de alguns personagens em tocar as nádegas femininas.Em uma entrevista em 2013 ao jornal Asahi, Toriyama disse que seus mangás eram "dedicados ao entretenimento"."Eu só espero que os leitores se divirtam lendo meus trabalhos. Não quero que consigam mais nada", afirmou o criador. Também disse que não tinha a preocupação de divulgar uma mensagem com seus mangás. O artista se definiu na entrevista como uma pessoa "difícil", para quem o sucesso do mangá foi um milagre."Dragon Ball' é como um milagre, levando em consideração como ajudou alguém como eu, com personalidade distorcida e complicada, a ter um emprego decente e ser aceito na sociedade".