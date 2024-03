Flamengo relembrou a comemoração "fusão" de Gabigol e Bruno Henrique para homenagear Akira Toriyama - Divulgação / Flamengo

Flamengo postou uma montagem com a famosa comemoração "fusão", de Gabigol e de Bruno Henrique, numa referência aos desenhos Dragon Ball Z e GT.

anúncio da morte de Akira Toriyama , criador da franquia de mangá e anime 'Dragon Ball', movimentou as redes sociais de clubes e jogadores, que buscaram homenagear o artista. No Rio, onuma referência aos desenhos Dragon Ball Z e GT.

Hoje faz uma semana que Akira Toriyama, gênio do mangá, deixou o mundo dos vivos. Assim como o nosso rei Zico surgiu no Brasil e encantou até o outro lado do planeta, Toriyama fez o mesmo partindo do Japão. Fica aqui nossa homenagem ao criador de Dragon Ball, que seguirá nos… pic.twitter.com/MbJquOL1Cp — Flamengo (@Flamengo) March 8, 2024

Hoje se foi o grande Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball Z



Jamais será esquecido pic.twitter.com/BqUFFoPNQH — CENTRAL DO FLAMENGO (@CentralFlaNacao) March 8, 2024

Já o Bahia postou um vídeo do treino desta sexta-feira (8), com a música do desenho. No Japão, Marcos Junior, ex-Fluminense e que abraçou o apelido de Kuririn, personagem da franquia, compartilhou várias postagens em que ele aparece fazendo as comemorações de gols com referências a Dragon Ball Z.



Marcos Junior republicou várias postagens com ele comemorando gols no estilo Dragon Ball Reprodução de Instagram

Hoje não é Xalaialaiá e sim Chala-Head-Chalá! Imagens do treino de hoje com a música de abertura do Dragon Ball Z. Uma homenagem do Esquadrão ao criador do anime, Akira Toriyama, que faleceu ontem, aos 68 anos. #BBMP pic.twitter.com/B5aumwaHXD — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 8, 2024

Também pelo mundo, clubes prestaram homenagens. O PSG relembrou o dia em que a torcida fez um mosaico 3D com Goku, que é o principal personagem. Já o Milan também postou uma montagem de jogadores fazendo a "fusão". E na Espanha, o Celta também homenageou Akira Toriyama.



We'll try tackling life with as much energy as Goku!

We loved every minute

Rest in peace, Toriyama-先生 pic.twitter.com/rxHalCZmFG — AC Milan (@acmilan) March 8, 2024





Akira Toriyama nos ensinou a sonhar e superar os nossos limites.



O Paris Saint-Germain lamenta profundamente seu falecimento e presta suas homenagens aos… pic.twitter.com/u8xju9qUiV — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) March 8, 2024

Entre os jogadores, Aubamayang foi outro a postar sobre a morte do artista. Fã declarado do anime, o jogador já comemorou gol segurando uma 'esfera do dragão', que inclusive é o motivo para o nome da franquia.



Quando atuava pelo Barcelona, ele chegou a utilizar uma chuteira especial, com imagens de Dragon Ball Z. Outro que fez isso foi Bakaryo Sako, quando atuava pelo Crystal Palace.



Um dos atletas mais apaixonados por Dragon Ball Z é Pyerre Aubameyang.



Em sua passagem no Barcelona, o atacante personalizou essa chuteira absurda pic.twitter.com/JpTV7IPJdw — Ponta de Lança (@pontalancapdl) March 8, 2024

o dia que Aubameyang meteu o Goku em pleno Santiago Bernabéu pic.twitter.com/rCZ0x3Aa82 — Camisa 21 (@camisa21) March 8, 2024

Todos um só time, homenageando o Rei dos shounens, Akira Toriyama! pic.twitter.com/zF2X0S2wd4 — Kami Sama Explorer (@kamisamaexp) March 8, 2024