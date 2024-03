Pelo PSG, Mbappé ainda pode enfrentar o Real Madrid na Liga dos Campeões - Franck Fife / AFP

Publicado 08/03/2024 13:13 | Atualizado 08/03/2024 13:30

Espanha - O craque francês Kylian Mbappé será apresentado no Real Madrid antes da Eurocopa e, inclusive, disputará os Jogos Olímpicos de Paris. O jornal espanhol 'Marca' detalhou, nesta sexta-feira (8), o agitado calendário do atacante em seus primeiros meses no clube merengue.

Além disso, o diário garante que Mbappé não será confirmado como reforço do time espanhol enquanto Real Madrid e PSG estiverem disputando a Liga dos Campeões. Os clubes, inclusive, podem se cruzar. O sorteio na próxima semana definirá os confrontos das quartas de final e o caminho até a grande decisão.

Se não chegar na final, o Real Madrid apresentará Mbappé na semana da decisão, para aproveitar a estrutura dos shows da cantora Taylor Swift, no Santiago Bernabéu, que acontecerão nos dias 29 e 30 de maio.

Porém, se o clube disputar a decisão, o francês será apresentado na semana seguinte, entre 3 e 6 de junho. As duas possibilidades indicadas pelo 'Marca' garantem a apresentação de Mbappé antes da Eurocopa.

O jornal ainda crava que ele irá disputar os Jogos Olímpicos de Paris pela França, que começam no dia 14 de julho, sob o comando do técnico Thierry Henry. A participação seria um sonho do atleta e também um projeto que conta com o apoio do presidente Emmanuel Macron. Ele, inclusive, gostaria de ver o camisa 10 da seleção como porta-bandeira da delegação francesa.