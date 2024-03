Michael marcou o gol da virada do Al-Hilal sobre o Al-Riyadh, em jogo histórico - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 08/03/2024 13:08 | Atualizado 08/03/2024 13:10

O Al-Hilal está na história do futebol mundial com o recorde de 27 vitórias seguidas, igualando-se a The New Saints, do País de Gales, que também conseguiu o feito em 2016. No sufoco, o time comandado por Jorge Jesus venceu de virada o Al-Riyadh por 3 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Saudita. Michael teve participação decisiva, ao fazer o gol da virada, de cabeça, aos 29 minutos do segundo tempo. Rúben Neves e Mitrovic, ambos de pênalti, marcaram os outros.



Além do atacante ex-Flamengo, o Al-Hilal contou com outros dois brasileiros na partida histórica: Malcom e Renan Lodi. Já Neymar, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, participou de apenas duas das 27 vitórias.

O Al-Hilal de Jorge Jesus igualou a maior sequência de vitórias da história do futebol!



27 jogos

27 vitórias (!)

100% aproveitamento (!)

79 gols (!)

8 gols sofridos (!)

5.9 finalizações p/ marcar gol (!)

25.2 finalizações p/ sofrer gol (!)

65.5% posse pic.twitter.com/1bZfoP0kiT — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 8, 2024

O time saudita só sabe o que é vencer desde 25 de setembro de 2023, quando iniciou a sequência histórica contra o Al-Jabalain, pela Copa do Rei. O último tropeço foi em 21 de setembro, quando o Al-Hilal empatou em 1 a 1 com o Damac.

Jorge Jesus e seus comandados agora poderão se isolar no recorde de vitórias seguidas no confronto de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia, no clássico com o Al-Ittihad, na terça-feira (12), também fora de casa. Na ida, o time venceu por 2 a 0.



Como foi a partida do Al-Hilal

Com alguns titulares poupados, o Al-Hilal teve muita dificuldade de criar no primeiro tempo e levou muitos sustos do Al-Riyadh, comandado pelo técnico Odair Hellmann, ex-Fluminense. Ainda assim, teve a chance de abrir o placar nos acréscimos, mas Mitrovic parou no goleiro Campaña.

O time parecia nervoso em campo, diante da possibilidade do recorde. A situação piorou aos seis minutos do segundo tempo, quando Al-Bulayhi marcou contra, ao tentar cortar um cruzamento. Perdendo por 1 a 0, os comandados de Jorge Jesus se encontraram em campo, quando titulares entraram, e pressionaram até empatar, em mais um pênalti a favor, agora cobrado por Rúben Neves, aos 21.



E Michael surpreendeu na pequena área e cabeceou para garantir a virada, aos 29. E houve tempo para o terceiro pênalti a favor do Al-Hilal, desta vez convertido por Mitrovic.

Clubes com mais vitórias seguidas



1º - 27 vitórias: The New Saints (País de Gales), em 2016

27 vitórias: Al-Hilal (Arábia Saudita), em 2023/24

3º - 26 vitórias: Ajax (Holanda), em 1971/72

4º - 25 vitórias: Ajax (Holanda), em 1955

5º - 24 vitórias: Coritiba (Brasil), em 2011