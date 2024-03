Jornal de Valencia volta a atacar Vini Jr - Reprodução

Publicado 08/03/2024 12:51

Rio - Principal diário esportivo de Valencia, o "Superdeporte" voltou a atacar Vini Jr após o reencontro com o estádio de Mestalla. O jornal estampou o craque brasileiro na capa com ataques depois do desentendimento com o zagueiro húngaro Orban, do Leipzig, da Alemanha, em jogo válido pela Liga dos Campeões.

O jornal estampou a imagem do brasileiro empurrando o defensor do Leipzig, com a frase "Vinicius dá razão ao Mestalla". O lance rendeu cartão amarelo para Vini Jr, que logo depois marcou o gol da classificação do Real Madrid às quartas de final da Liga dos Campeões.

O diário esportivo aproveitou para fazer acusações sobre o reencontro de Vini Jr com o Valencia em Mestalla, onde foi alvo de racismo em todo o estádio no ano passado. O jornal apontou que "o madridista voltou a dar mostras de sua atitude antidesportiva só quatro dias depois de agredir Sergi Canós e o auxiliar de Baraja".

Histórico de ataques

Não é a primeira vez que o "Superdeporte" ataca Vini Jr. Em outubro do ano passado, o jornal chamou o brasileiro de "Pinóquio" após o depoimento sobre os insultos racistas. Já em novembro, voltou a atacar o craque após receber o "Prêmio Sócrates", na premiação da Bola de Ouro.

"Muito fartos de Pinóquio. O show de Vinicius e suas mentiras continuam prejudicando injustamente a imagem do Valencia e de todos os seus torcedores", publicou o jornal em novembro do ano passado após a premiação recebida por Vini Jr na cerimônia da Bola de Ouro.

Vini Jr recebeu o Prêmio Sócrates pelo trabalho do Instituto Vini Jr. Criado em 2020, o projeto social presidido pelo jogador tem como proposta usar o futebol para inovar no processo de ensino de crianças e jovens, em colaboração com escolas públicas, e também capacitar professores em práticas pedagógicas antirracistas.