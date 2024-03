Wilfried Nathan Duoala, que alega ter 17 anos, foi um dos jogadores suspensos - Divulgação / FECAFOOT

Publicado 11/03/2024 18:06

A Federação Camaronesa de Futebol divulgou nesta segunda-feira (11) uma lista de 62 jogadores que estão suspensos de participar de competições nacionais sob suspeita de adulterar suas idades em registros oficiais. Ao todo, 12 dos 19 clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Camaronês tiveram a inscrição de atletas barrada.

O principal nome da lista é o do atacante Wilfried Nathan Duoala, que defende o Victoria United, da primeira divisão do país, e que foi convocado pela seleção camaronesa para a disputa da Copa Africana de Nações, em fevereiro. Os registros constatavam que o jogador tinha 17 anos, mas a aparência do jogador chamou a atenção dos acompanhantes do futebol. Duoala não chegou a entrar em campo na competição.

Esse é o terceiro ano seguido que a Federação Camaronesa suspende jogadores por mentirem suas idades. Em 2022, a organização convocou 44 atletas de oito clubes diferentes para uma audiência sobre supostas fraudes de idade. Já em janeiro de 2023, 21 integrantes da seleção sub-17 foram suspensos pelo mesmo problema.