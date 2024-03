Nesta temporada, Galeno tem 13 gols e 11 assistências em 36 jogos pelo Porto - Miguel Riopa / AFP

Publicado 12/03/2024 12:00

Portugal - Destaque do Porto, o atacante Wenderson Galeno foi convocado por Dorival Jr para os amistosos da seleção brasileira contra Espanha e Inglaterra . Porém, ele segue no aguardo da lista oficial de Portugal, que deve ser divulgada nesta sexta-feira (15), para decidir qual país vai representar.De acordo com a 'Goal', Galeno dá prioridade ao Brasil, mas quer saber se há chances reais de brigar por uma vaga na Seleção, já que a concorrência é grande. Vale ressaltar que o atacante tem dupla nacionalidade.