Faixa-preta Emerson Moreira foi destaque no Saquarema Summer National Open (Foto: MBS Lutas)

Publicado 12/03/2024 09:00 | Atualizado 12/03/2024 11:01

No último fim de semana, dias 9 e 10 de março, Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, recebeu a primeira etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu, uma novidade da CBJJD - com a chancela da ISBJJA - para 2024.



Ao longo do ano, serão três eventos na cidade, com o Saquarema Summer National Open abrindo a temporada em grande estilo. Entra as equipes, a campeã no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil) foi a GFTeam, com a Gracie Humaitá em segundo e a CheckMat em terceiro. Vento Sul JJ e Jiu-Jitsu for Life Brasil completaram o Top 5. No geral (juvenil, adulto e master), o título ficou novamente com a GFTeam, seguida por Jiu-Jitsu for Life Brasil, Gracie Humaitá, CheckMat e Vento Sul JJ.

Presidente da CBJJD, Rogério Gavazza celebrou o sucesso do Saquarema Summer National Open, que além das disputas tradicionais em alto nível, ainda contou com Festival Kids, Desafio Master Black Belt e Novos Talentos.



Presidente da CBJJD, Rogério Gavazza celebrou o sucesso do Saquarema Summer National Open, que além das disputas tradicionais em alto nível, ainda contou com Festival Kids, Desafio Master Black Belt e Novos Talentos.

"O Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu era um projeto que estava para sair desde o nosso último evento em Saquarema, em dezembro, e com o apoio da Prefeitura e do Rafel Badá, secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, tudo foi andando e aprovado. Hoje estamos aqui, com casa cheia, um sucesso e sendo apenas a primeira de três etapas. Ao fim do Circuito, daremos três passagens para o Europeu da ISBJJA, em Portugal", explicou Gavzza.

Thaciano, diretor da FJJD-Rio, Rogério Gavazza, presidente da CBJJD, prefeita Manoela Perez e o secretário Rafael Badá (Foto: MBS Lutas)

Entre os atletas, um dos destaques foi o faixa-preta Emerson Moreira, da GFTeam Merk, campeão peso e absoluto - Gi & No-Gi - no master 1. Com quatro medalhas de ouro no peito e a premiação em dinheiro, Emerson destacou:



"Gostaria de parabenizar o Gavazza, a Prefeitura e todos os colaboradores por mais um evento de alto nível. Eu frequento Saquarema desde pequeno e era isso que faltava aqui, um campeonato desse porte para valorizar os atletas".