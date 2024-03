Bambam vem sendo desmentido por causa da sua bolsa - (Foto: Divulgação/Mariana Lima/FMS)

Publicado 07/03/2024 12:00 | Atualizado 07/03/2024 12:37

Derrotado em apenas 36 segundos por Acelino Popó Freitas no Fight Music Show 4, no final de fevereiro, Kleber Bambam passou pouquíssimo tempo dentro do ringue, mas foi muito bem recompensado por isso. Segundo o vencedor do "BBB 1", ele faturou cerca de R$ 6 milhões com tudo o que envolveu o duelo diante do tetracampeão mundial de Boxe. No entanto, há quem considere que esse valor não condiz com a realidade.



Ex-campeão peso-pesado do UFC e considerado um dos grandes lutadores da sua geração no MMA, Fabrício Werdum concedeu entrevista ao canal Combate recentemente e colocou em dúvida o valor que Kleber Bambam revelou ter faturado com a luta contra Popó. Além disso, o "Vai Cavalo" fez duras críticas à postura apresentada pelo fisiculturista no combate.