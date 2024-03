Vitor Petrino deu mais um show no UFC - (Foto: Divulgação)

Publicado 06/03/2024 14:00 | Atualizado 06/03/2024 17:58

A CMSystem teve mais um final de semana de 100% de aproveitamento. Quem liderou a equipe foi o meio-pesado Vitor Petrino, que, no último sábado, em Las Vegas (EUA), acumulou a sua quarta vitória somente no UFC, a 11ª em 11 lutas no total.



Vitor Petrino superou o experiente Tyson Pedro, que anunciou a sua aposentadoria ao final da luta, por decisão unânime, mostrando, mais uma vez, que não é o futuro da divisão no UFC, mas, sim, já é o presente.

Ainda no sábado, Tiago Albuquerque venceu sua luta no Paranaguá Fight, no Paraná. Já no domingo, o cubano Vladimir Calvo Marrero levou a melhor sobre o russo Soslan Margiev no evento UAE Warriors 48, em Balneário Camboriú-SC."O trem bala não para, estamos entre os melhores times do mundo. Foram três vitórias importantíssimas! O Vitor puxou a locomotiva, seguido do Vlad e do Thiago. Estamos de vento em popa", destacou Cristiano Marcello."Vamos para os próximos, com Erick Sabugo e Geraldo 'Luan Santana', defendendo o cinturão do LFA", complementou o orgulhoso líder da equipe, que desde a sua fundação vem conseguindo manter um aproveitamento altíssimo.