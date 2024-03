Esquiva Falcão vem desafiando Vitor Belfort para uma luta no Boxe - (Foto: Reprodução)

Publicado 05/03/2024 13:00 | Atualizado 05/03/2024 14:00

Enquanto Vitor Belfort usa as redes sociais para desafiar Acelino Popó Freitas para uma luta de Boxe, Esquiva Falcão se “meteu” nesta conversa e convidou o ex-campeão do UFC para um encontro no ringue. Na última semana, foram entrevistas e vídeos no Instagram com provocações de ambos os lados. Nesta segunda-feira (4), o pugilista resolveu apresentar uma proposta pública ao “Phenom”.

Esquiva recebeu uma oferta da empresa que o agencia, a “No Limits Sports Investiments”, para uma luta de Boxe contra Belfort. De acordo com o documento, compartilhado pelo medalhista olímpico, Vitor receberia uma bolsa milionária para subir ao ringue e ainda poderia escolher o local em que deseja realizar o confronto.

“Como diretor e promotor do Esquiva Falcão e na qualidade de CEO da No Limits Sports, quero estender publicamente a nossa oferta oficial ao Vitor Belfort. Temos plena consciência da recente entrevista de Vitor, onde ele expressou sua relutância em enfrentar Esquiva, mas acreditamos que uma oferta de sete dígitos pode mudar sua perspectiva”, disse a proposta, que é assinada pelo empresário Erik Alonso.

Em entrevista recente ao “PVT”, Belfort expressou que tem interesse apenas em lutar contra adversários que tenham um “propósito”, em busca de ampliar o seu legado no esporte. Neste caso, o carioca citou o tetracampeão mundial Popó, além de Anderson Silva e Wanderlei Silva, ambos nomes contra quem já lutou no MMA.

Aos 46 anos, Vitor não luta MMA desde 2018. O ex-campeão do UFC vem se aventurando no Boxe e carrega duas vitórias sobre Evander Holyfield e Ronaldo Jacaré. Já Esquiva Falcão perdeu a invencibilidade no Boxe profissional em julho de 2023, na disputa do título mundial da IBF contra Vincenzo Gualtieri. O capixaba é medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres (2012).