Vitor Belfort revelou que não tem interesse, no momento, em um duelo contra Esquiva Falcão no Boxe (Foto: Reprodução)

Publicado 03/03/2024 16:00

Grande nome da história do MMA, Vitor Belfort já tem um plano "B" caso a luta contra Acelino Popó Freitas no Boxe não se concretize. O ex-campeão do UFC participou de uma live n0 canal do "Portal Vale Tudo" no YouTube e afirmou que só aceita lutar contra oponentes que possam contribuir para o seu "legado" nas artes marciais.



O carioca citou nomes como Anderson Silva e Wanderlei Silva como exemplos de rivais com quem faria lutas grandiosas e, ao menos no momento, descartou enfrentar o pugilista brasileiro Esquiva Falcão, afirmando que hoje "não vê sentido" no combate contra o capixaba, que é medalhista olímpico na nobre arte.



"Hoje em dia para eu lutar tem que ter um propósito, tem que fazer sentido. O que faz sentido para mim? Anderson Silva, Wanderlei Silva... Eu acho que são lutas grandiosas, com história. Eu admiro todos os lutadores, não tenho interesse em fazer ninguém famoso. A minha ideia é fazer algo que deixe um legado. Agora não faz sentido para mim lutar com o Esquiva. De repente, depois do Popó, pode até ser, mas se tiver sentido. No momento, não tenho interesse em lutar com uma pessoa porque ela é boa de Boxe. O legado do Popó tem uma história", declarou Belfort.