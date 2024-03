Paulo Borrachinha vem de derrota e quer voltar ao octógono - (Foto: Reprodução/Instagram)

Paulo Borrachinha vem de derrota e quer voltar ao octógono(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 02/03/2024 10:00

Paulo Borrachinha retornou ao octógono no mês de fevereiro, quando enfrentou o ex-campeão Robert Whittaker e saiu derrotado por decisão no UFC 298. O brasileiro não lutava há 18 meses e prometeu que será mais ativo na companhia.



Um dos planos do mineiro é competir no UFC 301, que será disputado em maio, no Rio de Janeiro. O evento foi oficializado para o dia 4. Em entrevista ao site "The Schmo", Borrachinha destacou que seria uma data onde conseguiria ajustar o camp sem maiores problemas.



"Posso voltar a lutar em dois meses e meio - ou em maio. Maio deve ser bom, consigo treinar em março e abril. Seria incrível no início de maio. Seria bom também (estar no UFC 301, no Rio). Estou louco para lutar de novo", disse o lutador, sem especificar contra quem gostaria de enfrentar.