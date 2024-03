White House Jiu-Jitsu School vem conquistando ótimos resultados - (Foto: Reprodução)

Publicado 01/03/2024 07:00 | Atualizado 01/03/2024 14:53

Cada vez mais relevante no cenário nacional e internacional, a White House Jiu-Jitsu School- equipe referência na formação de novos talentos - segue crescendo em 2024. E após ótimos resultados no Brasil e no exterior neste início de ano, o time manauara brilhou em casa no último fim de semana (24 e 25/02), durante as disputas do Amazon Open da FAJJE e da Taça Amazonas da FAJJPRO.



No Amazon Open, a equipe apoiada pela MasterFrigo ficou em quarto lugar, mesmo com um número menor de atletas inscritos comparado a outros times. O ótimo aproveitamento de quem entrou em ação, como o jovem Pietro Baseggio, por exemplo, colaborou para o resultado positivo da White House Jiu-Jitsu School.



"O desempenho da nossa equipe nesse começo de ano até agora foi ótimo. Nos destacamos em duas competições a nível local, a Taça Amazonas e o Amazon Open, fora outros eventos. Temos um aproveitamento muito alto em relação ao número de atletas, com medalhas em quase todas as categorias que disputamos e um alto índice de ouro", celebrou o faixa-preta Diego Dutra, um dos professores do time.