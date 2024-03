Vitor Belfort criticou Popo por luta contra Bambam - Reprodução / Instagram

Publicado 01/03/2024 12:00

Vitor Belfort segue em sua missão de convencer Acelino Popó Freitas a enfrentá-lo em um confronto no Boxe. O ex-campeão do UFC usou mais uma vez as redes sociais para desafiar o tetracampeão mundial da nobre arte, e provocou fazendo um comparativo entre seus últimos adversários com os rivais recentes do baiano. O "Fenômeno" afirmou que a estrela do Fight Music Show só enfrenta "galinha morta".



"Acelino Popó Freitas, antes da sua luta contra o Bambam, eu fiz um vídeo provocador desafiando você para lutar comigo, e fiz em um tom bem amistoso, e você respondeu que não pode falar de quem você é fã. Confesso que me senti muito honrado pela sua resposta, e também quero expressar o meu carinho e admiração pela sua carreira, pela sua história no Boxe Mas, infelizmente, essas suas últimas lutas são uma vergonha. Entretanto, em outras ocasiões, você me desonrou falando que as minhas lutas não vendem, não dão audiência, que por isso você não quer lutar comigo", declarou Belfort, que seguiu:



"Nunca foi isso que a Rede Globo e o UFC sempre falaram das minhas lutas, elas sempre tiveram a maior audiência. As duas últimas pessoas que ele (Popó) enfrentou foram Junior Dublê e o Bambam, enquanto eu enfrentei Ronaldo Jacaré e Evander Holyfield. Popó você só enfrentou galinha morta, uma vergonha para o mundo Boxe e do esporte. Você tem que lutar contra alguém como eu, chegou a hora da gente dar um show para o público, fazer um espetáculo. Um ex-campeão de Boxe contra um ex-campeão do UFC".