Disputa de título vai marcar a luta principal(Foto: Divulgação)

Publicado 01/03/2024 13:00 | Atualizado 01/03/2024 14:37

Geraldo "Luan Santana" Neto e Vanilton Antunes serão os protagonistas do LFA 179, programado para o dia 23 de março, na Arena 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O duelo, que será transmitido para o mundo todo através do UFC Fight Pass, vale o cinturão dos meio-médios (até 77kg) da companhia norte-americana.



Atual campeão, Geraldo vai para a sua primeira defesa de título. Aos 33 anos de idade, o mineiro da cidade de João Pinheiro vem de seis vitórias consecutivas, cinco delas no primeiro round. Ao todo, seu cartel é composto de 18 triunfos e seis reveses. Para este desafio, ele se mostra tranquilo.



"É só mais um passo para o meu objetivo maior (chegar ao UFC)", afirma o campeão, que avaliou o duelo. "Sou um atleta de MMA, então tenho o jogo completo, onde a luta se desenrolar eu estou pronto. Mas garanto que eu não vou deixar nenhuma dúvida, eu vou pegar, seja em pé ou no chão", completa.