Jairzinho Rozenstruik e Shamil Gaziev vão se enfrentar na luta principal do UFC Vegas 87 (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 02/03/2024 15:00

Marcado para acontecer neste sábado (2), no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), o UFC Vegas 87 contará com boas atrações para os fãs de MMA. Na luta principal da edição, o invicto Shamil Gaziev enfrenta o número 12 do ranking da categoria peso-pesado do Ultimate, Jairzinho Rozenstruik.



Gaziev (12v-0d) pretende aproveitar ao máximo sua primeira luta principal no UFC. Contratado após participar do Contender Series no ano passado, ele ganhou o bônus de Performance da Noite por sua vitória por nocaute sobre Martin Buday em sua estreia no UFC, em dezembro do ano passado.



Já o surinamês com nome brasileiro Jairzinho (13v-5d) vai defender sua posição no ranking e buscar mais uma finalização espetacular, como as que o fizeram ser um dos lutadores mais temidos da divisão, derrotando lendas como Junior Cigano, Alistair Overeem e Andrei Arlovski.



Invicto no MMA, Vitor Petrino busca mais uma vitória



No co-main event do UFC Vegas 87, o brasileiro Vitor Petrino (10v-0d) busca manter o cartel perfeito contra o australiano Tyson Pedro (10v-4d), em combate válido pela categoria meio-pesado. O mineiro chegou à organização após ser contratado na sexta temporada do Contender Series, em 2022.



Desde então, ele superou Anton Turkalj por decisão unânime, finalizou Marcin Prachnio e nocauteou Modestas Bukauskas no UFC São Paulo, em novembro. Petrino agora vai enfrentar seu maior desafio no UFC até o momento. Tyson Pedro tem 10 vitórias na carreira – todas elas por finalização ou nocaute, e todas ainda no primeiro round.

Invicto, Vitor Petrino terá o duro Tyson Pedro pela frente no co-main event (Foto: Reprodução/UFC)

Outros dois brasileiros em ação no UFC Vegas 87



O card de sábado no UFC Apex vai contar também com a participação de mais dois brasileiros. No peso-galo, Vinicius "Lokdog" Oliveira (19v-3d) faz sua estreia no Ultimate contra Bernardo Sopaj (11v-2d), enquanto o nocauteador Claudio Ribeiro (11v-4d) enfrenta Christian Leroy Duncan (9v-1d) no peso-médio.



CARD COMPLETO:



UFC Vegas 87

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 02 de março de 2024

Transmissão: UFC Fight Pass via streaming



Card principal (18h, horário de Brasília)

Peso-pesado: Jairzinho Rozenstruik x Shamil Gaziev

Peso meio-pesado: Vitor Petrino x Tyson Pedro

Peso-mosca: Alex Perez x Muhammad Mokaev

Peso-galo: Umar Nurmagomedov x Bekzat Almakhan

Peso-mosca: Matt Schnell x Steve Erceg



Card preliminar (15h30, horário de Brasília)

Peso-médio: Eryk Anders x Jamie Pickett

Peso-galo: Vinicius "Lokdog" Oliveira x Bernardo Sopaj

Peso-galo: Aiemann Zahabi x Javid Basharat

Peso-médio: Christian Leroy Duncan x Claudio Ribeiro

Peso-leve: Ludovit Klein x AJ Cunningham

