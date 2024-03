Gaziev não conseguiu voltar para quinto round e Jairzinho Rozenstruik venceu a luta principal do UFC Vegas 87 - (Foto: Reprodução)

Gaziev não conseguiu voltar para quinto round e Jairzinho Rozenstruik venceu a luta principal do UFC Vegas 87 (Foto: Reprodução)

Publicado 04/03/2024 09:00

Na luta principal do UFC Vegas 87, realizado neste sábado (2), em Las Vegas, Jairzinho Rozenstruik venceu Shamil Gaziev por nocaute técnico no quarto round, após o adversário não conseguir retornar para o assalto seguinte. Durante a luta, Jairzinho castigou o rival com jabs. Melhor na luta em pé, o lutador do Suriname resistiu ao jogo de grande e tentativas de queda do russo, para sair vencedor do duelo, voltando a vencer no Ultimate. No co-main event, Vitor Petrino lutou estrategicamente e dominou Tyson Pedro para manter invicto no UFC.



Jairzinho domina Gaziev, que desiste do combate



Gaziev tentou derrubar Jairzinho no primeiro momento da luta, mas o rival se defendeu bem. Sempre perigoso na luta em pé, o lutador do Suriname marcava o rival com jabs no rosto. Shamil conseguiu encurtar a distância e levou Rozenstruik para a grade e conseguiu derrubar o rival, que se defendeu bem no chão. A segunda parcial iniciou com Gaziev tentando levar o adversário para grade, que seguia melhor na luta em pé, abusando dos jabs no corpo e no rosto do russo. O terceiro round seguiu o mesmo ritmo, o atleta do Suriname castigava Shamil com jabs.



No quarto assalto nada mudou, Gaziev tentou pressionar Jairzinho na grade, mas seguiu sofrendo nas mãos do rival chegando arrancar o protetor bucal do russo. O quarto round acabou por ser o último, Shamil Gaziev não teve forças, nem fôlego para voltar ao round final e Jairzinho foi declarado vencedor por nocaute técnico.

Vitor Petrino domina Tyson Pedro e vence a quarta seguida no Ultimate



A luta começou com muito estudo entre os lutadores com os adversários trocando chutes baixos por quase todo o primeiro assalto. Quase no fim do round, Petrino conseguiu conectar bons jabs para terminar a primeira parcial em vantagem. O brasileiro voltou para o segundo assalto se impondo mais, conectando uma sequência de jab seguido e upper. Pedro tentou uma queda que foi bem defendida por Pretino.



No round decisivo, o brasileiro seguiu tomando a iniciativa do combate, combinando os jogos de socos com o jogo de grade, até conseguir um queda em Tyson, que não conseguiu mais se levantar e foi completamente dominado por Vitor. Com o resultado Vitor Pretino chegou a quarta vitória no UFC e a 11ª na carreira, e manteve invicto. Já Tyson Pedro decidir se aposentar após a derrota aos aos 32 anos, com 10 vitórias e cinco derrotas como profissional.



Vinicius Lok Dog estreia com nocaute fulminante



Encerrando a participação brasileira no UFC Vegas 87, Vinicius "Lok Dog" Oliveira nocauteou Bernardo Sopaj com uma incrível joelhada voadora ao fim do terceiro round, em duelo de estreantes no peso-galo.

A luta começou com Sopaj tentando um chute alto. Os lutadores passaram a trocar chutes baixos e golpes na guarda. Em uma tentativa de chute rodado, Vinicius foi derrubado, mas conseguiu se levantar. Lok Dog seguiu investindo novamente nos chutes baixos, mas foi novamente derrubado.



No segundo assalto o lutador albanês conseguiu rapidamente uma queda em Vinicius e esteve perto de derrotar o brasileiro. Mas Oliveira virou o combate e após acertar uma canelada no rival, quase conseguiu o nocaute, mas Sopaj foi salvo pelo gongo. No round decisivo, Lok Dog foi com tudo para encerrar a luta. Melhor fisicamente, o brasileiro levava a melhor na luta em pé. Sopaj resistia bravamente mas com uma joelhada voadora Vinicius Lok Dog sacramentou a vitória por nocaute no terceiro assalto.



Claudio Ribeiro é nocauteado e se complica no UFC



Primeiro brasileiro a entrar em ação no UFC Vegas 87, neste sábado (2), no UFC Apex, em duelo válido pelo peso-médio, Cláudio Ribeiro foi nocauteado por Christian Leroy Duncan e acumulou a terceira derrota em quatro lutas no Ultimate. Duncan começou a confronto conectando jabs e usando sua envergadura maior, e Cláudio se defendia bem. O inglês prendia o brasileiro na grade e atacava bem com as cotoveladas. "Clau Clau" não conseguiu levar perigo ao rival no primeiro assalto.



No segundo round não demorou para Leroy conseguir derrubar Claudio, e no ground and pound o inglês castigou o brasileiro com cotoveladas e socos e viu o árbitro encerrar o duelo e declarar a vitória de Duncan por nocaute técnico.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Vegas 87

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 02 de março de 2024



Card principal

Jairzinho Rozenstruik x Shamil Gaziev por nocaute técnico no R4

Vitor Petrino derrotou Tyson Pedro por decisão unânime dos jurados

Muhammad Mokaev derrotou Alex Perez por decisão unânime dos jurados

Umar Nurmagomedov derrotou Bekzat Almakhan por decisão unânime dos jurados

Steve Erceg derrotou Matt Schnell por nocaute R2

Card preliminar

Eryk Anders derrotou Jamie Pickett por decisão unânime dos jurados

Vinicius "Lokdog" Oliveira derrotou Bernardo Sopaj por nocaute nocaute no R3

Aiemann Zahabi derrotou Javid Basharat por decisão unânime dos jurados

Christian Leroy Duncan derrotou Claudio Ribeiro por nocaute técnico R2

Ludovit Klein derrotou AJ Cunningham por nocaute técnico R1

Loik Radzhabov derrotou Abdul-Kareem Al-Selwady por nocaute no R3