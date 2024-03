Junior Cigano nocauteou Alan Belcher na luta principal do Gamebread Bareknunckle 7 - (Foto: Gamebread Bareknunckle MMA)

Junior Cigano nocauteou Alan Belcher na luta principal do Gamebread Bareknunckle 7 (Foto: Gamebread Bareknunckle MMA)

Publicado 03/03/2024 17:00

O ex-campeão peso-pesado do UFC Junior Cigano, fez história mais uma vez e voltou a ser campeão nas artes marciais, dessa vez no MMA sem luvas, no Gamebred Bareknuckle MMA, evento que é liderado pelo também ex-lutador do Ultimate Jorge Masvidal. Lutando neste sábado (2) em Orlando (EUA) no Gamebread Bareknunckle 7, o brasileiro nocauteou outro ex-atleta do Ultimate Alan Belcher, por nocaute técnico no segundo round.



A luta começou com Belcher tomando as iniciativas, conectando os melhores golpes. Cigano se movimentava bem, marcando Belcher com jabs e chutes baixos. Os rivais trocavam golpes no centro cage, ao fim do primeiro round, o americano já tinha um corte na testa, enquanto o brasileiro sentia um incômodo na nariz. Ao final do round, os rivais trocaram chutes rodados.



O segundo assalto começou em nível mais acelerado, Belcher conectou bons golpes, e conseguiu um flashdown no brasileiro que rapidamente, que ainda levou mais alguns socos no rosto. Cigano reverteu o jogo e conseguiu uma queda no rival, e chegou a posição de meia guarda, passando a golpear Belcher no ground and pound. O americano tentou levantar mas levou um cruzado de esquerda de Cigano, e foi ao chão novamente, foram precisos apenas mais alguns golpes para o brasileiro se tornar o novo campeão peso-pesado do Gamebread Bareknunckle MMA.