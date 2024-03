Faixa-preta Felipe Bezerra foi um dos destaques do evento - (Foto: AJP Tour)

Faixa-preta Felipe Bezerra foi um dos destaques do evento(Foto: AJP Tour)

Publicado 03/03/2024 08:00 | Atualizado 04/03/2024 10:37

O segundo dia do South America Continental de Jiu-Jitsu deu palco para os amadores e masters. Ao longo do sábado (2/03), diversos aspirantes e veteranos desfilaram suas técnicas nos tatames montados no Expocentro de Balneário Camboriú-SC, que desde o início desta semana vem promovendo, através da prefeitura local e de Abu Dhabi, o BC Fight Week.

Antes dos atletas darem início aos combates, foi realizada uma cerimônia de abertura, com presenças e falas do prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, do presidente da FBJJ, Walter Mattos, do embaixador dos Emirados Árabes, Saleh Ahmad Salem Alzaraim Alsuwaidi, e do secretário de Esportes de Balneário Camboriú, Mazinho Miranda.Os grandes destaques foram os dois torneios absolutos master 1, dedicados a lutadores entre 30 e 35 anos de idade. Foram dois GPs promovidos. O mais pesado englobou os atletas até 120kg, enquanto o mais leve, até 77kg.O campeão do absoluto até 120kg foi o potiguar Felipe Bezerra. Para conquistar a medalha de ouro e o prêmio de US$ 1.000 (R$ 4.950,00 na cotação deste sábado), o atleta da Command Group superou três adversários: Fábio Pulita, por pontos, nas quartas de final; Vinicius Ceconi, por pontos, na semifinal; e, na grande final, Leandro Maia, também por pontos.Já no absoluto até 77kg, o título ficou com Luan Alves, também representante da Command Group. Alves também embolsou US$ 1.000 de premiação. Nas quartas de final ele superou o argentino Daniel Pregot, por pontos; na semi, passou por Thiago Silva, por W.O.; e garantiu a medalha de ouro levando a melhor sobre Matheus Valentim, por pontos."Queria muito esse absoluto. Estava frustrado com a decisão na categoria, não concordei com a decisão dos juízes, mas consegui manter a concentração e levar esse título. Muito feliz porque faço um esforço muito grande para estar lutando no circuito da AJP, sei o quanto eles nos valorizam e por isso queria muito esse resultado", celebrou Luan.Além da premiação em dinheiro, os campeões Felipe Bezerra e Luan Alves também garantiram a inscrição e as passagens aéreas para o Abu Dhabi Grand Slam do Rio de Janeiro, agendado para os dias 19, 20 e 21 de julho.O South America Continental de Jiu-Jitsu continua neste domingo, quando os atletas profissionais, entre eles grandes nomes da arte suave na atualidade, sobem ao tatame para as disputas no último dia da BC Fight Week. Além disso, o domingo da BC Fight Week também reserva espaço para o MMA, com o UAE Warriors 48, que fecha a semana de lutas em Balneário Camboriú.