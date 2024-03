Passagem para o Europeu conquistada no Saquarema International Cup 2023 - (Foto: MBS Lutas)

Passagem para o Europeu conquistada no Saquarema International Cup 2023 (Foto: MBS Lutas)

Publicado 04/03/2024 07:00 | Atualizado 04/03/2024 12:10

Marcado para o próximo fim de semana, dias 9 e 10 de março, o Saquarema Summer National Open de Jiu-Jitsu vai dar início ao Circuito Mineirinho Costa do Sol 2024, uma novidade da CBJJD - com a chancela da ISBJJA - para este ano.



Ao longo da temporada, serão realizados três eventos em Saquarema, no Rio de Janeiro. E no final do Circuito, vão ser selecionados, através de um ranking específico, os melhores atletas. Como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão três passagens para lutar o Europeu da ISBJJA, em Portugal



Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, Rafael Badá celebrou a chegada do Circuito Mineirinho Costa do Sol a Saquarema e região, destacando ainda a parceria de sucesso com a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo.



"Acredito que essa união entre CBJJD e Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria, é um ganho enorme para os atletas da cidade. Temos ótimos projetos como o Jiu-Jitsu nas escolas, que vem revelando uma grande quantidade de atletas, e com a realização do Circuito com três etapas aqui na cidade, eles podem já ingressar em competições, lutando dentro de casa e ao lado dos familiares", disse Rafael, que continuou:



"A parceria surgiu de um contato prévio da minha parte com o Rogério Gavazza (presidente da CBJJD), onde estreitamos a relação em busca de atender os anseios da comunidade do Jiu-Jitsu em Saquarema, que é de grande relevância. Em 2023 fizemos o primeiro evento, o Saquarema Internacional Cup, que foi um sucesso, e desenhamos para 2024 a entrada do Circuito Mineirinho Costa do Sol".

Com o cenário do Jiu-Jitsu crescendo cada vez mais em Saquarema - e na Região dos Lagos do Rio -, a expectativa é que em breve o Circuito Mineirinho Costa do Sol faça parte do calendário anual da cidade.



Com o cenário do Jiu-Jitsu crescendo cada vez mais em Saquarema - e na Região dos Lagos do Rio -, a expectativa é que em breve o Circuito Mineirinho Costa do Sol faça parte do calendário anual da cidade.



"Com certeza. Saquarema é um grande celeiro de atletas e o Circuito vai ajudar a desenvolver ainda mais a paixão da população pelo Jiu-Jitsu. Investir em esporte é também investir em saúde e educação. Seguiremos firmes em nossa convicção de que Saquarema é a Capital Nacional dos Esportes", concluiu Rafael Badá.