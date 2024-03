Claudio Filé projetou o ano da Gracie Barra ? Montijo e evento da ISBJJA - (Foto: Divulgação)

Claudio Filé projetou o ano da Gracie Barra ? Montijo e evento da ISBJJA (Foto: Divulgação)

Publicado 07/03/2024 10:00 | Atualizado 07/03/2024 12:25

Realizada em outubro do ano passado, a primeira edição do Europeu de Jiu-Jitsu da ISBJJA - uma parceria com a CBJJD - foi um verdadeiro sucesso, reunindo mais de 700 atletas de diferentes países no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, Portugal.



Para este ano, o plano da Federação é lançar o Circuito Ibérico com etapas na Espanha e em Portugal, além do Europeu ao longo de 2024. E a primeira delas irá acontecer no dia 11 de maio, com o Coimbra International Cup. As inscrições estão abertas até o dia 3/05, no site www.isbjj.com, com dúvidas através do Whatsapp +34 605 581 335.

Diante desse cenário, diversas equipes situadas em Portugal já vêm se movimentando, entre elas a Gracie Barra, um dos principais times de Jiu-Jitsu do mundo e com várias academias em solo português. Os faixas-preta Claudio Filé e Felipe Ambram, responsáveis pela GB Montijo e GB Braga, respectivamente, comentaram sobre o trabalho da ISBJJA e projetaram o 1º Coimbra International Cup.



Gracie Barra - Montijo



Professor da Gracie Barra em Montijo, Claudio Filé falou dos planos da academia para este início de ano, entre eles disputar os campeonatos da ISBJJA e seguir crescendo no âmbito competitivo em território português.



"Queremos começar e terminar o ano com uma evolução no âmbito competitivo, muitos juvenis estreando na azul e um trabalho de base forte que ainda vai dar o que falar. Vamos continuar marcando presença nos principais eventos aqui na Europa. Iniciamos o ano com uma remodelação do nosso espaço para dar um maior conforto para pais, atletas e staff. Ar renovado e muito motivados para 2024", afirmou Claudio, que continuou:



"A ISBJJA entrou para o calendário de competição oficial da academia desde que terminou o primeiro Europeu, no ano passado. Este ano vamos entrar com um time ainda maior para revalidar alguns títulos e trazer mais para a nossa casa".



Satisfeito com o trabalho da Federação, segundo o faixa-preta sempre "honesto e verdadeiro", Claudio vê o Jiu-Jitsu em Portugal crescendo bastante e ressaltou o papel da ISBJJA/CBJJD nesse processo.



Com filial de Braga presente, Gracie Barra deu show no último Europeu da ISBJJA (Foto: Divulgação)

Gracie Barra - Braga



Já em Braga, Felipe Ambram atua na academia da GB local. Assim como Claudio, o faixa-preta explicou os planos de expansão do time, assim com sua expectativa para os eventos da ISBJJA ao longo da temporada.



"Os nossos planos para 2024 são de expandir, ter um segundo tatame. Hoje temos 120 alunos e queremos aumentar esse número, junto ao de participações em competições, de medalhas e troféus. E além disso, participar ainda mais com um trabalho em conjunto com a comunidade de Braga", disse Felipe, para complementar:



"A expectativa é a melhor possível (para o Coimbra International Cup). Vamos começar agora a preparação, treinos de competição. No último evento fomos com 30 atletas, foram 30 medalhas, a Gracie Barra ficou em primeiro lugar e Braga teve um papel muito importante. Para este ano iremos chegar mais fortes, com ainda mais atletas".



