Sean O'Malley e Marlon Vera vão disputar o cinturão peso-galo na luta principal do UFC 299 - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 09/03/2024 18:00 | Atualizado 09/03/2024 20:04

O campeão peso-galo Sean O'Malley coloca seu cinturão em disputa em uma revanche com Marlon Vera na luta principal do UFC 299, neste sábado (9) em Miami, na Flórida (EUA). O UFC Fight Pass, plataforma de streaming, transmite todas as lutas com exclusividade a partir das 20h (horário de Brasília).



Após conquistar o título dos galos com um nocaute avassalador sobre Aljamain Sterling em agosto de 2023, Sean O'Malley (17v-1d) terá a chance de vingar a única derrota de sua carreira, que aconteceu em agosto de 2020, quando perdeu por nocaute técnico ainda no primeiro round para Marlon Vera (23v-8d-1e). De lá para cá, O'Malley conquistou cinco vitórias - quatro delas por nocaute - e teve uma luta sem resultado contra o brasileiro Pedro Munhoz.

Atual 5º colocado no ranking da divisão, "Chito" Vera se credencia para a revanche após vencer cinco de seus últimos seis confrontos, incluindo triunfos sobre os ex-campeões Dominick Cruz e Frankie Edgar, além do próprio Pedro Munhoz em sua apresentação mais recente.



O UFC 299, que promete ser um dos melhores cards de 2024, terá ainda o duelo entre Dustin Poirier e Benoit Saint Denis na luta co-principal, a estreia de Michael "Venom" Page no octógono do Ultimate contra Kevin Holland, além de seis brasileiros em ação: Gilbert Durinho, Jailton Malhadinho, Rafael dos Anjos, Pedro Munhoz, Philipe Lins e Michel Pereira.



UFC 299 tem duelo importante nos leves e estreia de Michael Page



Além da disputa de cinturão peso-galo na luta principal, o UFC 299 terá um interessante duelo na divisão dos leves no co-main event. Terceiro colocado no ranking da categoria e vindo de derrota para Justin Gaethje, Dustin Poirier (29v-8d) vai encarar o francês Benoit Sain-Denis (13v-1d), 12º entre os melhores da divisão e que vem embalado por uma sequência de cinco vitórias consecutivas, a última delas em novembro, contra Matt Frevola.



O card principal também vai marcar a estreia de Michael Page (21v-2d) no Ultimate. Ex-desafiante ao cinturão e um dos grandes nomes do Bellator, onde ficou por 10 anos, o peso meio-médio inglês, de 36 anos, terá um duro desafio logo de cara. Seu adversário será o 13º colocado no ranking da divisão, Kevin Holland (25v-10d-1NC), que vinha de dois triunfos em sequência, mas foi superado por Jack Della Maddalena em sua apresentação mais recente.



Gilbert Durinho será o único brasileiro em ação no card principal do UFC 299 (Foto: Reprodução/YouTube)

Repleto de grandes combates, o UFC 299 contará com seis lutadores brasileiros em ação neste sábado. No card principal, pela divisão meio-médio, Gilbert Durinho (22v-6d), quarto colocado no ranking, vem de derrota para Belal Muhammad e de um período de quase um ano sem lutar. Seu adversário será Jack Della Maddalena (16v-2d), atleta que está invicto no Ultimate, com seis vitórias contabilizadas.



No peso-pesado, o sétimo colocado na categoria, Jailton Malhadinho (20v-2d), busca manter sua invencibilidade na organização, onde já contabiliza seis triunfos. Seu oponente será o americano Curtis Blaydes (17v-4d), que apesar da derrota sofrida para Sergei Pavlovich em sua última apresentação, ocupa a quinta posição no ranking e já derrotou Tom Aspinall, atual campeão interino dos pesados. O vencedor pode ficar bem próximo de uma disputa de cinturão nos 120kg.



Fazendo seu retorno ao peso-leve, onde ocupa a 11ª posição no ranking, Rafael dos Anjos (32v-15d) vem de duelo na divisão dos meio-médios e neste sábado terá pela frente o casca-grossa Mateusz Gamrot (23v-2d), que vem embalado por dois resultados positivos em sequência. Já no peso-galo, o também experiente Pedro Munhoz (20v-8d), 13º colocado na divisão, terá pela frente o americano Kyler Philips (11v-2d), que venceu suas duas últimas lutas no UFC.



Ainda no UFC 299, na categoria meio-pesado, Philipe Lins (17v-5d) quer manter o bom momento. Vindo de três vitórias consecutivas, o brasileiro vai enfrentar o experiente Ion Cutelaba (17v-9d-1e-1NC). Já no peso-médio, vivendo grande fase na organização, com seis triunfos consecutivos, Michel Pereira (29v-11d) vai medir forças contra o polonês Michal Oleksiejczuk (19v-6d-1NC).



CARD COMPLETO:



UFC 299

Miami, na Flórida (EUA)

Sábado, 09 de março de 2024

Transmissão: UFC Fight Pass via streaming



Card principal (00h, horário de Brasília)

Peso-galo: Sean O’Malley x Marlon Vera

Peso-leve: Dustin Poirier x Benoit Saint Denis

Peso-meio-médio: Kevin Holland x Michael Page

Peso-meio-médio:Gilbert Durinhox Jack Della Maddalena

Peso-galo: Petr Yan x Song Yadong



Card preliminar (20h, horário de Brasília)

Peso-pesado:Jailton Malhadinhox Curtis Blaydes

Peso-mosca: Katlyn Chookagian x Maycee Barber

Peso-leve: Mateusz Gamrot xRafael dos Anjos

Peso-galo:Pedro Munhozx Kyler Phillips

Peso-meio-pesado:Philipe Linsx Ion Cutelaba

Peso-médio:Michel Pereirax Michal Oleksiejczuk

Peso-pesado: Josh Parisian x Robelis Despaigne

Peso-mosca: CJ Vergara x Assu Almabayev

Peso-mosca: Joanne Wood x Maryna Moroz



