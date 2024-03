Luta principal do LFA 179 terá cinturão em jogo - (Foto: Divulgação)

Luta principal do LFA 179 terá cinturão em jogo(Foto: Divulgação)

Publicado 07/03/2024 11:00 | Atualizado 07/03/2024 14:03

O LFA oficializou o card completo de sua 179ª edição, a segunda no Brasil em 2024, marcada para o dia 23 de março, na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.



A luta principal, que já havia sido anunciada há algumas semanas, fica a cargo da disputa do cinturão dos meio-médios. Atual campeão, Geraldo Neto, o "Luan Santana", coloca o posto em jogo diante de Vanilto Antunes.

O card ainda conta com outros nomes em alta no MMA brasileiro e que podem chamar a atenção do mercado internacional.Um desses nomes é José Delano, que venceu 12 das últimas 13 lutas que disputou. Ele enfrenta o argentino Alan Villalba, mais um que vem de uma sequência positiva, com oito triunfos em nove. O duelo é válido pelos pesos-penas.Outro combate que promete agitar a Arena Carioca 1 envolve os pesos-galos Erick Visconde e Luan Matheus. Visconde triunfou 10 vezes nas últimas 11 lutas, enquanto Luan venceu quatro das últimas cinco.Quem também está gerando uma grande expectativa é o invicto meio-médio Michael Oliveira, o "PQD", que venceu todas as seis lutas que disputou, todas elas por nocaute no primeiro round. O desafio agora é contra Dallys Gama.Nesta quarta-feira, o LFA anunciou os horários do evento. Os portões da Arena Carioca 1 abrem às 12h. O card preliminar tem início às 13h e o principal, às 17h, sempre no horário oficial de Brasília.Os ingressos solidários para o evento estão disponíveis para troca até a próxima sexta-feira (8/03). Para retirá-lo, basta doar 1kg de alimento não perecível. Os pontos de trocas podem ser consultados neste link (https://www.instagram.com/p/C4DpYTnr9d7/?img_index=2)Todos os alimentos arrecadados serão doados para ONGs e instituições locais que incentivam os esportes de combate em áreas carentes do Rio de Janeiro.O card principal do LFA 179 será transmitido ao vivo para o Brasil e o restante do mundo pelo UFC Fight Pass. O preliminar, ao vivo pelo canal oficial do LFA BR no Youtube (@LFA_Brasil).Meio-médio: Geraldo Neto x Vanilto Antunes - CinturãoPeso-pena: José Delano x Allan VillalbaPeso-galo: Erick Visconde x Luan MatheusPeso-médio: Lucas Fernando x João Paulo SilvaMeio-médio: Michael Oliveira x Dallys Moraes GamaPeso-pena: Felipe Oliveira x Icaro BritoPeso-palha: Yasmin Castanho x Natalia AlvesMeio-médio: Augusto Matias x Richard MartinsPeso-galo: Mateus Soares x Alexandre JuniorPeso-mosca: Luiz Felipe Herculano x Werick DouglasPeso-galo: Nicoly Pedroza x Tayna LamounierPeso-pesado: Carlos Sena x Lucas CamachoPeso-leve: João Moraes x Esteferson da Silva