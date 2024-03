Ngannou sofreu um duro nocaute na disputa contra Joshua - (Foto: Reprodução)

Ngannou sofreu um duro nocaute na disputa contra Joshua (Foto: Reprodução)

Publicado 10/03/2024 10:00

A aguardada luta entre Francis Ngannou e Anthony Joshua no Boxe durou apenas dois rounds na última sexta-feira (8). Após o ex-campeão do UFC fazer uma luta sólida contra Tyson Fury no fim de 2023 e até aplicar um knockdown, o quis britânico não brincar em serviço e acelerou o ritmo do confronto desde o começo.

Joshua aplicou dois knockdowns no lutador de MMA - um em cada assalto - e finalizou o confronto com um cruzado de direita. O golpe passou pela guarda do camaronês e entrou em cheio, fazendo "The Predator" cair apagado no ringue em Riyadh, na Arábia Saudita.



Após se animar com o desempenho contra Fury, o nocaute fulminante diante de Joshua pode brecar os projetos de Francis no Boxe. O lutador, que assinou com a PFL em 2023, é cotado para lutar MMA neste ano.



