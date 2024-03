Antoine Griezmann e Kylian Mbappé são destaques da seleção francesa - Anne-Christine Poujoulat / AFP

Publicado 12/03/2024 13:30

França - Os atacantes Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e Olivier Giroud vão defender a França nas Olimpíadas de Paris neste ano. De acordo com o jornal 'Le Parisien', eles irão preencher as vagas de maiores de 23 anos da seleção francesa comandada por Thierry Henry.

Os Jogos Olímpicos começam em 26 de julho, 11 dias após o fim da Eurocopa, torneio no qual Mbappé, Griezmann e Giroud serão convocados por Didider Deschamps.

Vale ressaltar que a disputa das Olimpíadas acontecerá durante a pré-temporada dos clubes europeus. Com isso, PSG, Atlético de Madrid e Milan terão que liberar os jogadores - pelo regulamento da Fifa, a liberação não é obrigatória.

O trio esteve na Copa do Mundo do Catar, em 2022, quando a França foi vice-campeã para a Argentina, nos pênaltis. Mbappé, inclusive, mandou a bola para as redes três vezes na decisão. Já Griezmann e Giroud foram titulares, mas não participaram dos gols da seleção francesa.