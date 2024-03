Momento em que o ex-técnico Roberto D'Aversa, do Lecce, acerta a cabeçada em Henry, do Verona - Reprodução de vídeo

Momento em que o ex-técnico Roberto D'Aversa, do Lecce, acerta a cabeçada em Henry, do VeronaReprodução de vídeo

Publicado 12/03/2024 15:18

O técnico Roberto D'Aversa foi suspenso nesta terça-feira (12) por quatro jogos no Campeonato Italiano por ter dado uma cabeçada no atacante do Verona Thomas Henry, após a derrota do Lecce por 1 a 0 no último domingo.

O Lecce demitiu D'Aversa no dia seguinte pela agressão a Henry, em um jogo que terminou com empurrões entre jogadores e comissões técnicas das duas equipes.

O treinador também recebeu uma multa de 10 mil euros (R$ 54 mil na cotação atual) pela agressão, que segundo a Serie A foi revelada por um dos assistentes do árbitro Daniele Chiffi.

D'Aversa se desculpou nas redes sociais, mas afirmou que apenas protegeu seus jogadores e que não deu uma cabeçada em Henry.

O atacante francês, que foi expulso na confusão depois da partida, foi suspenso por um jogo.