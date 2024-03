Galeno foi chamado pela primeira vez à Seleção no lugar de Gabriel Martinelli, cortado por lesão - Gerardo Santos / Global Imagens

Galeno foi chamado pela primeira vez à Seleção no lugar de Gabriel Martinelli, cortado por lesãoGerardo Santos / Global Imagens

Portugal - Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira , o atacante Wenderson Galeno, do Porto, celebrou o momento através de publicação nas redes sociais. No texto, o jogador define o momento como "um sonho de criança".

"Obrigado Deus por cada oportunidade. Tinha muitas coisas pra falar, mas tem pessoas que não merecem esse momento. Um sonho de uma criança que saiu lá de Barra do Corda-MA, para o mundo. Um orgulho enorme representar meu país, vamos, meu Brasil. Nunca deixem de acreditar nos seus sonhos", escreveu.

Galeno foi chamado por Dorival Júnior, na noite da última segunda (11), substituindo Gabriel Martinelli, lesionado, para os amistosos contra a Espanha e a Inglaterra, que serão disputados no final deste mês, na primeira Data Fifa do ano.

Apesar de ser um nome desconhecido do público brasileiro, o atacante vem se destacando nesta temporada pelo Porto. Ele é, ao lado de Vinícius Júnior, o brasileiro com mais participações em gols na Europa em 2024. São 13 jogos, oito gols marcados e quatro assistências. Os números são do "SofaScore".

Wenderson Galeno é, ao lado de Vinícius Júnior, o brasileiro com mais participações em gols na Europa em 2024!



13 jogos

8 gols (!)

4 assistências

12 participações em gols (!)

79 mins p/ participar de gol (!)

19 passes decisivos

No entanto, apesar de ter sido convocado pelo Brasil, No entanto, apesar de ter sido convocado pelo Brasil, Galeno também aguarda uma convocação para a seleção portuguesa . O atacante possui dupla nacionalidade e espera a lista de jogadores do técnico Roberto Martínez, que será anunciada nesta sexta (15), para decidir qual país irá representar.

De acordo com a 'Goal', Galeno dá prioridade ao Brasil, mas quer saber se há chances reais de brigar por uma vaga na Seleção, já que a concorrência é grande.

