Lateral-esquerdo Gonzalo Escobar foi um dos seis jogadores feridos no ataque ao ônibus do Fortaleza - Reprodução

Publicado 12/03/2024 14:03

clube pernambucano pretende recorrer da decisão no Pleno. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou, nesta terça-feira (12), o Sport a oito partidas com portões fechados por causa dos ataques de torcedores ao ônibus do Fortaleza , em 22 de fevereiro, em Recife, após duelo pela Copa do Nordeste. O

A Procuradoria do STJD denunciou o Sport no artigo 213 (deixar de tomar as providências necessárias para prevenir e reprimir desordens nos estádios, invasões de campo e lançamento de objetos) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A pena máxima era de dez partidas, mas houve unanimidade nos votos para que fossem oito.



Leia mais: Médico do Fortaleza diz que jogadores sofreram cerca de 1200 lesões em ataque

Como o ataque ao ônibus do Fortaleza aconteceu a cerca de 7 km de distância da Arena Pernambuco, a defesa do clube pernambucano tentou alegar que a segurança pública não é sua responsabilidade, mas do governo estadual. Apesar da escolta feita pela PM, os criminosos ainda assim agiram.



Já os auditores, em seus votos, ressaltaram que a torcida do Sport é reincidente em casos de violência e, por isso, aceitaram a denúncia da Procuradoria. Além da suspensão, uma multa de R$ 80 mil também foi aplicada.

Seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos no ataque com pedras e bombas. O lateral Escobar foi quem mais sofreu, com um trauma no crânio e teve que levar 13 pontos na cabeça. Apesar da promessa de punir os responsáveis, até o momento não houve prisão alguma.