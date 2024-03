Goleiro David Raya brilhou na classificação do Arsenal sobre o Porto - Adrian Dennis/AFP

Publicado 12/03/2024 20:08 | Atualizado 12/03/2024 20:16

Inglaterra - Foi no sufoco, mas o Arsenal conseguiu se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (12), em Londres, os Gunners venceram o Porto pelo placar de 1 a 0 com gol marcado por Leandro Trossard, enfrentaram 30 minutos de prorrogação e só decidiram nos pênaltis. Nas cobranças, brilhou a estrela do goleiro David Raya, que defendeu duas e garantiu a vaga na competição europeia.

Em um momento mágico na temporada, voltando a liderar a Premier League, a equipe comandada por Mikel Arteta contou com uma atmosfera impressionante no Emirates Stadium para reverter o resultado do jogo de ida, quando o Porto venceu por 1 a 0 com gol marcado nos últimos minutos por Galeno.

Como esperado, os Gunners controlaram a partida logo de cara, mas enfrentaram dificuldades no teço final do gramado. Depois de muito tentar e rondar a área, Trossard recebeu lindo passe de Ødegaard e tocou no canto esquerdo do goleiro Diogo Costa aos 41 minutos.

Na segunda etapa, a equipe da casa pressionou e chegou a ter um gol anulado. Ødegaard aproveitou sobra de Pepe dentro da área e tocou por cima de Digoo Costa para marcar o segundo, mas a arbitragem apontou falta de Havertz no zagueiro brasileiro naturalizado português no início do lance.

O empate permaneceu até o fim e o jogo foi para a prorrogação. Os 30 minutos finais ficaram marcados por domínio inglês em um ataque contra defesa, mas novamente sem êxito. Pênaltis para ver quem ficaria com a vaga nas quartas.

O Arsenal converteu todas as suas cobranças, com Ødegaard, Havertz, Saka e Rice. O Porto abriu bem com Pepê, mas Wendell perdeu em seguida. Grujic cobrou bem no canto esquerdo de Raya, que pegou a última cobrança de Galeno. Vitória da equipe de Londres por 4 a 2 e classificação garantida.

Outros resultados

No outro duelo do dia, o Barcelona venceu o Napoli por 3 a 1 no Estádio Olímpico Lluís Companys e também carimbou sua vaga. Na ida, a equipe comandada por Xavi havia conquistado o empate em 1 a 1 e jogava até por uma vitória simples. João Cancelo, Fermín e Lewandowski fizeram os gols do jogo.

Os dois últimos classificados serão conhecidos na quarta-feira, 13, a partir dos seguintes confrontos: Borussia Dortmund x PSV; e Atlético de Madrid x Inter de Milão.