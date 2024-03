Programação 'Senna 30 Anos' promete uma série de eventos na cidade de Ímola - Divulgação

Programação 'Senna 30 Anos' promete uma série de eventos na cidade de Ímola Divulgação

Publicado 12/03/2024 18:22

A cidade de Ímola anunciou uma série de eventos para celebrar Ayrton Senna. Em 1 de maio de 2024 completam-se 30 anos da morte do brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1, após forte acidente na curva Tamburello do GP de San Marino, em 1994.



Chamada de 'Senna 30 Anos' a programação especial também renderá homenagens ao austríaco Roland Ratzenberger, que morreu no mesmo fim de semana, no sábado dia 30, durante o treino classificatório.



A celebração ao eterno ídolo brasileiro acontecerá entre 21 de março, data do aniversário de Senna, e 2 de junho, com uma série de ações pela cidade italiana. Uma delas é a exposição "Mágica. Ayrton Senna - Ímola 1994 - 2024" , no Museu San Domenico, com 94 fotos, representando o ano da morte do piloto.



Também haverá a inauguração de um mural em homenagem a Senna e uma exposição de fotos do piloto na pista italiano. Inclusive uma de Senna momentos antes do acidente. No Museu Checco Costa ficarão em exibição alguns itens, como a Williams FW15C usada pelo brasileiro no no circuito de Estoril, na primeira vez em que dirigiu o carro da equipe.

No dia 1 de maio, quando completam-se 30 anos da morte, uma corrida no circuito de Ímola acontecerá. Quando forem 14h17, horário exato do acidente, haverá a celebração de Senna na curva Tamburello.



A programação especial termina com um amistoso de futebol entre brasileiros e italianos no estádio municipal Romeo Galli. Por fim, haverá uma apresentação sobre o piloto brasileiro na reta principal de Ímola, na noite do dia 2 de junho.