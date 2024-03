Djokovic em ação durante jogo em Indian Wells - Clive Brunskill/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Publicado 12/03/2024 16:41 | Atualizado 12/03/2024 16:42

Estados Unidos - Atual número 1 do mundo, Novak Djokovic admitiu que ficou surpreso com o próprio nível na derrota para o italiano Luca Nardi por 2 sets 1, parciais 6/4, 3/6 e 6/3, em Indian Wells. Com o resultado, o sérvio foi eliminado do torneio, na terceira rodada.

"Fiquei mais surpreso com o meu nível. Meu nível foi muito, muito ruim. É isso, você sabe, essas duas coisas se juntam. Ele está tendo um ótimo dia, (eu) estou tendo um dia muito ruim", admitiu.

Além da autocritica, Djokovic parabenizou Luca Nardi pela vitória. O italiano, vale ressaltar, tem apenas 20 anos e é o atual número 123 do mundo.



"Parabéns a ele, especialmente no terceiro set, por jogar um ótimo tênis. Ele entrou como Lucky Loser no sorteio principal. Então, realmente não tinha nada a perder, jogou muito bem e mereceu vencer", disse.

Nas oitavas de final, Nardi enfrentará o estadunidense Tommy Paul, que eliminou Ugo Humbert na terceira fase do Masters 1000.

"Estou sem palavras. O que posso dizer? Ontem à noite eu estava sonhando com isso, conversando com os treinadores e sonhando, agora é real! Acho que isso é um milagre porque sou um cara de 20 anos, (1230 no mundo e venci Novak, uma loucura", disse Luca Nardi, após a vitória sobre Djokovic.