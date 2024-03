Bento é o goleiro titular do Athletico-PR - José Tramontin / Athletico-PR

Publicado 12/03/2024 16:36

Rio - Um dos nomes chamados por Dorival Júnior na convocação para os amistosos contra Espanha e Inglaterra, o goleiro Bento, do Athletico-PR, pode estar a caminho do futebol europeu. Segundo o jornal italiano "Calciomercato", o arqueiro está próximo de um acerto com a Inter de Milão para a próxima temporada.

Segundo o veículo italiano, a negociação giraria em torno de 15 milhões de euros (R$ 81,45 milhões na cotação atual). As duas partes já teriam um apalavrado um acordo, mas ainda não houve nenhuma assinatura de documentos. De qualquer forma, Bento estaria inclinado a aceitar partir para a Europa.

Cria das categorias de base do Furacão, Bento é o goleiro titular da equipe desde 2022, e é um dos principais nomes da equipe desde então. O arqueiro tem 146 partidas com a camisa rubro-negra, tendo 152 gols sofridos, e 49 jogos sem ser vazado. O jogador de 24 anos também fez parte dos títulos estaduais de 2019, 2020 e 2023, e da Sul-Americana de 2021.

Sua boa fase fez com que Bento fosse chamado por Dorival Júnior para integrar a seleção brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, que acontecerão nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. Além disso, com as lesões de Alisson e Ederson, existe a possibilidade do arqueiro do Athletico-PR iniciar os jogos como titular.