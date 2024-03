Neymar, Jorge Jesus e companhia vestem roupas típicas em ação do Al-Hilal - Divulgação

Publicado 12/03/2024 16:05

Rio - Neymar está entre os atletas mais ricos de todos os tempos. Em ranking divulgado pelo site "Sportico", especialista em finanças, o brasileiro aparece na 16ª posição, com uma fortuna de aproximadamente 1,01 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,02 bilhões).

Neymar foi o único brasileiro da lista, que conta com 50 nomes do esporte. O primeiro colocado foi o astro do basquete Michael Jordan, com 3,75 bilhões de dólares (cerca de R$ 18,7 bilhões), seguido por Tiger Woods, com 2,66 bilhões de dólares (cerca de R$ 13,2 bilhões) e Cristiano Ronaldo, que conta com 1,92 bilhão de dólares (cerca de R$ 9,5 bilhões).

Outros grandes nomes da atualidade, como LeBron James (5º), Lionel Messi (7º) e Lewis Hamilton (19º), também integraram o ranking. Os valores foram calculados com base em salários, patrocínios e outras receitas.

Veja o ranking dos 20 primeiros colocados:

1º - Michael Jordan - US$ 3,75 bilhões

2º - Tiger Woods - US$ 2,66 bilhões

3º - Cristiano Ronaldo - US$ 1,92 bilhão

4º - Arnold Palmer - US$ 1,76 bilhão

5º - LeBron James - US$ 1,7 bilhão

6º - Jack Nicklaus - US$ 1,67 bilhão

7º - Lionel Messi - US$ 1,67 bilhão

8º - David Beckham - US$ 1,5 bilhão

9º - Roger Federer - US$ 1,49 bilhão

10º - Floyd Mayweather - US$ 1,48 bilhão

11º - Phil Mickelson - US$ 1,43 bilhão

12º - Michael Schumacher - US$ 1,36 bilhão

13º - Shaquille O'Neal - US$ 1,21 bilhão

14º - Kobe Bryant - US$ 1,09 bilhão

15º - Greg Norman - US$ 1,06 bilhão

16º - Neymar - US$ 1,01 bilhão

17º - Kevin Durant - US$ 955 milhões

18º - Mike Tyson - US$ 905 milhões

19º - Lewis Hamilton - US$ 880 milhões

20º - Alex Rodriguez - US$ 775 milhões