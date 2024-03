Possível uniforme da seleção brasileira em 2024 com escudo centralizado - Reprodução

Publicado 12/03/2024 15:42

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Nike, fornecedora de materiais esportivos da seleção brasileira, decidiram antecipar a estreia dos novos uniformes. As camisas amarela e azul já serão utilizadas nos amistosos contra Inglaterra, no dia 23 deste mês, em Londres, e Espanha, dia 26, em Madrid. Ainda não houve definição de qual será utilizado em cada partida.

Os modelos 2024/2025 trazem de volta o escudo centralizado, e não à esquerda. O estilo com o brasão da CBF no meio do peito não era adotado nos uniformes da Seleção desde 2004. O design da camisa também faz referências à fauna e flora do país. As informações são do site "ge".

Em novembro de 2023, o site "Footy Headlines", especializado em camisas de times de futebol de todo o mundo, vazou o primeiro uniforme (amarelo), e, no mês seguinte, publicou imagens do segundo (azul)

O Brasil iniciará o ciclo sob o comando do técnico Dorival Júnior na próxima segunda-feira (18), na apresentação dos convocados em Saint Albans, no CT do Arsenal, que fica a aproximadamente 30 quilômetros do centro de Londres.