Ralf Rangnick, técnico do Manchester UnitedDivulgaçã/RB Leipzig

Publicado 12/03/2024 16:49 | Atualizado 12/03/2024 16:51

Viena - Em convocação para amistosos no final do mês, contra Eslováquia e Turquia, o treinador da seleção austríaca, Ralf Rangnick, anunciou a decisão de não chamar os atletas Guido Burgstaller, Marco Grüll e Niklas Hedl, que jogam pelo Rapid Viena. A decisão foi motivada por provocações homofóbicas feitas por eles após o clássico contra o Austria Viena, no final do mês passado.

Rangnick deixou claro que os valores da seleção nacional não estão de acordo com o que foi dito pelos jogadores e que não irá tolerar esse tipo de comportamento.

"Tudo o que defendemos com a seleção nacional é diametralmente do outro lado da escala de valores. Isso é algo que eu não vou tolerar na minha equipe. Nesse caso, espero que os caras lidem seriamente com esse tópico e entendam o que significa para as pessoas quando são ofendidas ou discriminadas publicamente de tal maneira", disse o treinador ao jornal Sportschau.

O ex-técnico do Manchester United ainda deixou aberta a possibilidade de voltar a convocar os três. No entanto, espera uma atitude diferente dos jogadores e disse que uma convocação para a Eurocopa, no meio do ano, só depende deles.

"(Espero que) lidem seriamente com esta questão e entendam o que significa para as pessoas quando são publicamente insultadas e discriminadas dessa forma."



"Não é uma desculpa (que eu quero). Tudo depende dos rapazes mostrarem o que realmente pensam e como estão as suas atitudes", concluiu.

Por conta das falas homofóbicas, o trio recebeu punições da Liga Austríaca. Burgstaller, capitão do Rapid, foi afastado por seis jogos, Grull por cinco e Hedl por três.

Em nota divulgada pelo Rapid Viena, Burgstaller pediu desculpas em nome de todos os companheiros.

"Infelizmente, não podemos desfazer este erro. Desta forma, gostaríamos também de nos distanciar claramente de qualquer discriminação e homofobia e pedir desculpa a qualquer pessoa que tenhamos ofendido direta ou indiretamente através do nosso comportamento. Estamos cientes de que temos um efeito de modelo e, infelizmente, não cumprimos esse papel com nossas ações após o jogo."

Apesar dos problemas, a Áustria segue sua preparação para a Eurocopa, que será realizada na Alemanha. A seleção austríaca está no Grupo D, com França, Holanda e o vencedor da repescagem, que será decidido entre Polônia, Estônia, País de Gales e Finlândia.